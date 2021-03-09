Пенза, , 14:20 — REGNUM В Пензенской области проходит модернизация первичного звена здравоохранения. На территориях медучреждений также должно быть организовано благоустройство, в первую очередь парковок. Этот вопрос поднял губернатор Иван Белозерцев 9 марта во время совещания в доме правительства области.

Глава субъекта федерации поручил руководителям муниципалитетов обратить внимание на благоустройство территорий возле медицинских учреждений. Например, на улице Пушкина в Пензе построена новая современная женская консультация, но «парковаться негде, возле шлагбаума постоянно затор из машин». Для сотрудников медучреждений и пациентов следует проработать организацию парковочных мест. Также главам муниципальных образований области поручено строго контролировать сроки разработки проектно-сметной документации на ремонт и строительство объектов здравоохранения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области согласно принятой программы модернизации первичного звена здравоохранения, более 200 объектов здравоохранения на селе заменят на новые. В 25 медорганизациях проведут капитальный ремонт, новая поликлиника появится в Кузнецке, в Засечном реконструируют поликлинику, дополнительно в больницы поступят более тысячи единиц оборудования, в медучреждения направят 144 новых автомобиля.

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