Харьков, Украина, , 14:21 — REGNUM В Харьковской области микроавтобус марки Renault вылетел с трассы и перевернулся. Об этом сообщила 9 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным спасателей, в микроавтобусе находились девять человек. На месте аварии скончался 17-летний пассажир, позже в реанимации скончалась 23-летняя женщина.

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что авария могла произойти по вине водителя транспортного средства, который нарушил правила обгона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом Роге на территории Северного горно-обогатительного комбината автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с поездом.

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