Москва, , 14:24 — REGNUM Заявление командующего космическими силами США генерал-майора Джона Реймонда о том, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точу зрения 9 марта в социальной сети Facebook.

«Фиг поймёшь их. То Россия якобы слабая страна, мол в ней ничего не умеют сами делать, то вдруг выясняется, что могут и немало», — пишет Татьяна К.

Многие пользователи считают, что американские военные совершенно непоследовательны в своём мнении о России. Они считают, что Российская Федерация действительно имеет большие возможности в космосе.

«Да мы уже давно там. Просто вы не хотите этого замечать», — поделилась своим мнением Tatiana T.

Некоторые комментаторы считают, что таким высказыванием представитель космического командования США попросту выпрашивает у государства дополнительные средства на якобы предотвращение «угрозы» со стороны России и Китая.

«Американские генералы просто хотят больше денег», — написала Yasa A.

Отдельные пользователи уверены, что подобные заявления являются подтверждением того факта, что Россия за всё время не только не растеряла своих возможностей в космосе, но и держит лидерские позиции в данной сфере.

«А могли бы выразить беспокойство по поводу монаршей семьи, а в космосе Россия лучшая!», — считает Светлана К.

Напомним, 9 марта командующий космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил в интервью The New York Times о том, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения.