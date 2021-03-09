Пермь, , 14:15 — REGNUM В Пермском крае отмечен повышенный спрос на земельные участки для жилищного строительства. По итогам 2020 года интерес к такой категории земель вырос на 70%, сообщает Управление Росреестра по региону.

За прошлый год зарегистрировано 1829 сделок по договорам купли-продажи недвижимости: 1757 земельных участков приобретено гражданами, 72 участка — юридическими лицами. Общая стоимость купленной земли составила более 1,2 млрд рублей: физлица заплатили за участки более 734 млн рублей, юрлица — около 500 млн рублей.

Стоит отметить, в 2019 году в Пермском крае заключено 1078 сделок по купле-продаже земельных участков.

Эксперты считают, что спрос на индивидуальное жилищное строительство спровоцирован рядом факторов: создавшейся ситуацией на фоне пандемии коронавирусной инфекции, из-за колебаний курсов валют и поиска способа сохранения сбережений, а также предложением льготного сельского ипотечного кредита.