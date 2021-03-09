Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Около 17 млн человек единовременно смотрели интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS. Такие данные приводит газета The New York Times, ссылаясь на предварительный подсчёт исследовательской службы Nielsen.

Интервью герцога и герцогини Сассекских вышло в эфир вечером 7 марта. В течение первого часа его смотрели сразу 16,9 млн человек, в течение второго часа — 17,3 млн. Обычно самые популярные передачи на CBS, которые идут в это же время, собирают у экранов вдвое меньше зрителей.

Nielsen может пересмотреть оценку в сторону повышения после получения новых данных.

Как сообщало ИА REGNUM, интервью принца Гарри и Меган Маркл американскому телеканалу привлекло большое внимание общественности. В беседе с Уинфри супруги рассказали, в частности, о своей тайной свадьбе, которая состоялась на три дня раньше официальной церемонии.

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