Джакарта, , 14:15 — REGNUM Индонезия и Сингапур обменялись документами о ратификации двустороннего инвестиционного соглашения, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ратификация данного соглашения служит важным стимулом для ускорения экономического восстановления в обеих странах.

Ратификация соглашения знаменует вступление в силу договора, подписанного в 2018 году.

Соглашение обеспечивает правовую защиту индонезийских и сингапурских инвесторов, а также отражает твердую приверженность стран открытому и справедливому экономическому сотрудничеству.

Глава МИД Индонезии заявила, что страны будут продолжать укреплять сотрудничество в борьбе с COVID-19, включая обеспечение быстрого восстановления экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Ван И заявил о своем серьезном намерении помочь Индонезии стать центром производства вакцины от коронавируса в регионе Юго-Восточной Азии.

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