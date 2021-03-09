Минск, , 14:14 — REGNUM С территории сопредельных государств исходят террористические угрозы. Об этом 9 марта заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, представивший доклад Александру Лукашенко.

«В центре внимания — тематика текущей работы КГБ, ситуация в сфере национальной безопасности, защиты конституционного строя», — сказано в кратком сообщении пресс-службы президента Белоруссии по итогам состоявшегося совещания Лукашенко с Тертелем.

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В общении с «президентским пулом Тертель заявил, что постсоветская республика столкнулась с ростом террористических угроз и давления с территории соседних стран. При этом председатель КГБ не уточнил, с какой стороны исходят такие угрозы.

«К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств», — цитирует государственное информагентство БелТА заявление главы белорусской спецслужбы.

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Напомним, 5 марта Лукашенко заявил о пресечении деятельности очередной группы террористов, которая якобы пыталась взорвать белорусскую стабильность и покушалась на его власть. По его словам, об этом вскоре расскажет КГБ.

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До этого, 11 февраля Тертель обещал вскоре представить информацию о «русских кукловодах», которые якобы были обнаружены в ходе президентской кампании 2020 года. Председатель КГБ также заявил о пресечении деятельности лиц, причастных к «совершению актов террористической направленности на территории нашей страны».

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