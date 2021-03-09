Ярославль, , 14:12 — REGNUM Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы от Ярославской области Валентина Терешкова сделала прививку от коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал Стопкоронавирус.РФ.

Валентина Терешкова Www.kremlin.ru

Валентине Терешковой 84 года. Вакцинация прошла успешно, Терешкова уже имеет антитела к коронавирусу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Госдуме уже привились 22% от общего числа депутатов, а 35% парламентариев переболели COVID-19, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

По данным правительства Ярославской области, в регионе прививку получили 43 837 человек при населении 1,2 млн.

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