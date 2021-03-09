Красногорск, , 14:12 — REGNUM В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» открылась первая смена учебных сборов.

Центр расположен на территории Московской области в парке «Патриот». 9 марта его посетили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

На военные сборы приезжают ученики десятых классов средних школ. Тренировки проходят в течение пяти дней.

«Это самый крупный, самый большой учебный центр, который построен Москвой и Московской областью», — сказал Шойгу.

Он отметил, что построен центр по современным технологиям, учитывая все самые современные требования по начальной военной подготовке.

«Создавая этот центр, мы ушли от бесконечных споров, нужна ли начальная военная подготовка в школах», — рассказал министр.

Шойгу добавил, что подготовка в «Авангарде» является абсолютно добровольной.

«Будем дальше развивать, строить новые корпуса», — пообещал Собянин.

По его словам, возможность пройти обучение всё равно «представится не всем — будет конкурсный отбор».