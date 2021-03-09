Улан-Удэ, , 14:11 — REGNUM Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержками двух авиарейсов компаний «Победа» и «S7» в аэропорту «Байкал» 9 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По словам директора аэропорта Дмитрия Гармаева, «сбойная ситуация» произошла из-за технической неисправности воздушных судов. Он отмечал, что пассажиры самолётов получают еду и воду. Позже стало известно, что пассажиров «Победы» расселят в гостиницах, поскольку рейс задержали до 10 марта. Рейс «S7» вылетает вечером 9 марта.

«В ходе проверочных мероприятий прокуратура установит причины задержки рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов, а также даст оценку исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства», — отметили в прокуратуре.

Ход проверки поставили на контроль в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.