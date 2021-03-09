Москва, , 14:10 — REGNUM 37 центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» откроются в регионах России в этом году. Такое заявление, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Что касается перспектив, нам бы хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно ещё строительство 37 центров — создание их в 37 субъектах. Таким образом их будет больше 70», — пояснил Шойгу.

Работа Минобороны по созданию центров военно-патриотического воспитания и начальной военной подготовки ведется совместно с региональными властями и направлена на привлечение молодежи к проблематике защиты Отечества.