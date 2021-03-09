Москва, , 14:09 — REGNUM Сообщение западных СМИ о якобы предстоящих кибератаках властей США на системы российской власти вызывает обеспокоенность Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это тревожная информация», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что причастность властей США к возможным кибератакам является поводом для обеспокоенности.

Песков добавил, что Россия настаивает на своей непричастности к киберпреступности и кибертерроризму.

Напомним, 7 марта издание The New York Times сообщило, что власти США готовят кибератаки против России. Отмечается, что это станет ответом на взлом правительственных сетей, к которым якобы причастны российские власти.

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