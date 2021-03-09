Ярославль, , 14:09 — REGNUM В Ярославле «ПАТП-1» выплатит денежные компенсации пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автобусов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решения Красноперекопского районного суда.

Последствия аварии

Как ранее сообщало ИА REGNUM сама авария произошла на Московском проспекте в Ярославле 24 января 2020 года. В ходе столкновения 1 пассажир погиб, еще 24 человека обратились за помощью медиков. Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении водителя одного из автобусов закрыто. В момент ДТП ему стало плохо с сердцем, и 62-летний мужчина не мог контролировать свои действия по управлению транспортным средством.

В Красноперекопский районный суд было подано 3 гражданских иска по возмещению морального вреда со стороны пострадавших и сына погибшего пассажира. Все они удовлетворены. Сын погибшего просил выплатить моральный вред в размере 10 миллионов рублей, в итоге суд ограничился суммой в 600 тысяч.

По другому иску пассажир автобуса получил закрытый перелом двух позвонков, как отмечается в поданном иске, ему «необходимо было ношение грудно-поясничного корсета». По решению суда мужчина получил компенсацию морального вреда в сумме 110 тысяч рублей. По третьем иску жительница Ярославля при данной аварии получила повреждение колена, понесенный ею вред здоровья признан легким, сумма компенсации по судебному решению составила 25 тысяч рублей. Кроме того, женщина получила страховую выплату в 160 тысяч рублей.

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