Мадрид, , 14:14 — REGNUM Решение Европейского парламента (ЕП) о лишении депутатской неприкосновенности экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и еще двух политиков является свидетельством того, что проблемы Каталонии должны быть решены в Испании. Об этом 9 марта заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя в своем специальном заявлении.

«Европейский парламент принял решение лишить парламентского иммунитета Пучдемона, (Карлы) Понсати и (Тони) Комина, чтобы они предстали перед испанским правосудием», — сказала она.

Также, по мнению Лайи, данным решение Европарламент передает три послания, первое из которых состоит в том, что у его депутата не может быть преимущество для того, чтобы защищаться от того, чтобы предстать перед национальным правосудием из-за возможного нарушения им законодательства своей страны.

«Второе — это твердость правового государства Испании, уважение работы испанского правосудия. Третье — проблемы Каталонии решаются в Испании, не решаются в Европе», — добавила глава испанского МИД.

Кроме того, она подчеркнула, что правительство Испании следовало именно по этому пути, когда искало вместе с политическими силами Каталонии решение проблем региона путем диалога и переговоров.

«Это послание мы сегодня также получили от Европарламента», — уточнила Лайя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и еще двух каталонских политиков — Тони Комина и Клару Понсати, против которых в Испании были возбуждены уголовные дела в связи с проведением референдума в Каталонии в 2017 году.