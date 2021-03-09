Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM В Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове в Петербурге решили в воскресенье, 14 марта, жечь масленичные чучела каждый час. Об этом сообщила замдиректора по внешним связям и развитию ЦПКиО Марина Бережная, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Основная программа 14 марта будет длиться с 13:00 до 19:00 мск. Бережная подчеркнула, что все гулянья будут проходить в «архитектурно насыщенной зоне», дворцовый ансамбль станет прекрасным фоном для праздника.

«Мы понимаем, что основное событие — это сожжение Масленицы, и мы стараемся делать его очень большим, высоким. В этот раз семиметровое чучело Масленицы будет стоять на Масляном лугу напротив Елагина дворца. В семь часов вечера мы будем жечь это большое чучело», — сказала Бережная.

К этому моменту в него уже поместят арт-объект «Черное сердце Масленицы», которое пока установлено во дворике Конюшенного корпуса, и туда всю неделю горожане могут опускать записки с тем, что хотели бы оставить в прошлом.

Так как не все гости дождутся 19:00, было решено создать так называемую «Обрядовую площадку», где небольшие чучела Масленицы будут жечь ежечасно.

Сами гулянья развернутся на пяти площадках, акцент сделан на «Сытном дворе» и «Хмельном дворе». Гостей ждет классическая программа: конно-трюковое шоу, джигитовка на площадке «Казачий стан», выступления фольклорных коллективов, ярмарка, которая будет работать 13 и 14 марта.

Бережная напоминает о рекомендации Роспотребнадзора носить маски и перчатки. «Ответственность, конечно, лежит на всех нас. Пожалуйста, если вы решили посещать массовые мероприятия, предусмотрите маски и перчатки. У нас будет какое-то их количество, но, так как посещаемость очень высокая, мы не сможем всех обеспечить», — сказала она.

Бережная также попросила с пониманием отнестись к тому, что патруль Елагина острова может время от времени «разводить» потоки людей, чтобы толпа была более разряженной.