Москва, , 14:05 — REGNUM Состояние гуманитарной сферы в ДНР серьёзно ухудшилось в течение последнего года. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на телеканале «Россия 24».

«Гуманитарная сфера напрямую связана с безопасностью. С безопасностью у нас, к сожалению, сейчас очень большие проблемы, потому что Украина целенаправленно ведёт обстрелы. С 6 марта было выпущено порядка 85 снарядов — 120-е мины, которые в принципе запрещены минскими соглашениями, дополнительными мерами по прекращению огня», — заявила Морозова.

«Гуманитарная сфера от этого очень сильно страдает. Безопасность оставляет желать лучшего», — указала она.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.