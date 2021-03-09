9 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 15:00 — REGNUM По итогам первой недели марта американские фондовые индексы показали нисходящую динамику. При этом наибольшее снижение наблюдалось в акциях технологических компаний на фоне опасений по ускорению инфляции и более скорого ужесточения монетарной политики США, что в свою очередь приведет к росту ставки дисконтирования будущих денежных потоков компаний. Акции циклических секторов были в лидерах по динамике. Так, акции компаний банковского и нефтегазового секторов показали рост на 8% и 3% соответственно.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидаемое участниками рынка выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на веб-семинаре WallStreetJournal не привнесло позитива. В рамках выступления Пауэлл озвучил намерение ФРС сохранять стимулирующую монетарную политику до достижения целей по инфляции и уровню безработицы, однако дал понять, что Федрезерв не планирует немедленных действий относительно текущей волатильности на долговых рынках.

Котировки нефти продолжили рост на фоне результатов встречи ОПЕК+, в рамках которой было принято решение о сохранении предыдущих договоренностей. Так, участники решили не наращивать добычу в апреле (аналитиками ожидалась общая прибавка на 0,5 млн баррелей в сутки). Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 млн баррелей в день. На фоне результатов встречи ОПЕК инвестдома повысили прогнозы по ценам на нефть. Так, GoldmanSachs ожидает, что котировки марки Brent достигнут $80 к третьему кварталу 2021 года, аналитики Citi считают, что к концу марта котировки достигнут $70.

Добыча нефти

В субботу, 6 марта, Сенатом США был принят пакет мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн (~9% от ВВП). При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в палату представителей на финальное голосование в среду, 10 марта. В рамках принятого Сенатом пакета помощи ожидаются прямые выплаты населению в размере $1400, дополнительные выплаты в размере $300 для населения, получающего пособие по безработице до 6 сентября. На фоне ожидаемого принятия пакета помощи макроэкономисты повышают прогнозы по темпу роста ВВП США в этом году: так, консенсус-прогноз Bloomberg ожидает рост на уровне 5,5%.

ФРС обвалила рынок трежерис: доходность 10-летних трежерис выросла на 19 б. п., до 1,59% за неделю, после того, как председатель ФРС Пауэл не объявил о выкупе длинного конца кривой трежерис. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства в объёме $139 млрд также подлили масла в огонь. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также выросла на 23 б. п., до 2,53% за неделю, а спрэд расширился до 0,94%.

Эксперты прогнозируют рост доходности 10-летних трежерис до 2% к концу 2021 года. Дискуссии в экспертном аналитическом сообществе сместились в сторону увязки номинального роста ВВП с доходностью 10-летних казначейских облигаций США. Согласно комментариям в СМИ, в далёком прошлом считалось, что номинальный рост ВВП должен быть равен доходности трежерис, сейчас ситуация изменилась, но разрыв не должен быть очень большим. Прогноз номинального роста ВВП на 2021/22/23гг. составляет 7,6/5,8/4,4%, что существенно больше доходности трежерис. GoldmanSachs повысил прогноз доходности 10-летних трежерис до 1,9% к концу 2021, Citigroup и Societe Generale — до 2,0%.

Здание Citigroup в Лондоне

На текущей неделе (8—15 марта) инвесторы продолжат оценивать влияние нового пакета помощи на восстановление деловой активности, а также отслеживать ситуацию на долговом рынке.

Американские телекоммуникационные гиганты Verizon Communications, T-Mobile US и AT&T проведут крупные мероприятия для инвесторов. Boeing опубликует отчет о поставках за февраль в течение недели. Кроме того, Caterpillar может предоставить ежемесячный отчет о продажах машин. Среди важной макростатистики: 10 марта будут опубликованы показатели базового индекса потребительских цен за февраль, 11 марта — данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США за январь и число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю.