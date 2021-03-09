Москва, , 14:19 — REGNUM Решение властей Израиля о непризнании паспортов вакцинации граждан, прошедших вакцинацию индийской вакциной от COVID-19 Сovishield, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 марта в социальной сети Facebook.

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«Там о людях думают», — считает Антонина М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Израиль поступает правильно и у данной вакцины действительно есть много негативных отзывов.

«Австралия тоже у себя от этой вакцины отказалась и уведомила ВОЗ о её неэффективности», — пишет Сара Г.

Некоторые комментаторы указали на то, что в таких вопросах всегда можно договориться. Они считают, что индийская вакцина не признаётся только сейчас, но потом может всё измениться.

«Договорятся! Политики здесь больше, чем медицины, к сожалению», — поделился своим мнением Михаил Г.

Нашлись и те, кто отметил, что проблемы с поездкой в Израиль будут испытывать жители Украины, ведь именно в этой стране широкое распространение получила вакцина Сovishield.

«Собака Павлова была в лучшем положении, чем жители Украины. Жители, а вы-то куда смотрите, когда вами пытается рулить шут???», — обращается Михаил С.

Напомним, 9 марта посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в эфире телеканала «Украина 24», что израильские власти на данный момент отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от COVID-19 Сovishield.