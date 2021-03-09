Кемерово, , 14:04 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв призвал управляющие компании работать в усиленном режиме. Проверять качество их работы теперь будут не только в будни, но и в выходные дни. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

Уточняется, что по итогам прошлой недели, лучше всего работа была организована в Краснобродском, Киселёвске и Новокузнецком районе. В аутсайдерах оказались Беловский район, Тисульский, Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа.

«Единственная территория, где с начала зимы ни разу не было выявлено нарушений, — Прокопьевский муниципальный округ», — говорится в официальном сообщении.