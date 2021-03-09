Мартвили, , 14:07 — REGNUM Потасовка в Чкондидской епархии Грузинской православной церкви (ГПЦ) в Мартвили произошла из-за «небывалого нахальства» местных прихожан. Об этом заявил руководитель Службы по связям с общественностью ГПЦ Андрий Джагмаидзе в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook.

«Подобного церковь не помнит в современной эпохе. Это — небывалое нахальство. Это должно касаться всех православных грузин, граждан Грузии. Растоптаны церковь и святыня. Проходило заседание, во время которого произошло вторжение. В резиденции имеют право проводить собрания без посторонних», — сказал Джагмаидзе.

Он отметил, что выражает от лица «многих священнослужителей» поддержку главе Чкондидской епархии митрополиту Стефану Чкондидскому.

Напомним, конфликт в Чкондидской епархии начался после недавнего назначения там главой митрополита Стефана. Местные священнослужители Константин Габисония и Петр Гудушаури отказались проводить вместе с ним службу. Он в ответ запретил этим священникам проводить любые богослужения. 8 марта толпа прихожан подошла к зданию епархии, начала требовать, чтобы Стефан уехал, а потом попыталась ворваться внутрь. В ходе потасовки с балкона упали несколько человек, большинство их которых — журналисты. Четырёх журналистов госпитализировали.

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