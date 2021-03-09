Москва, , 14:03 — REGNUM Динамика развития российского сельского хозяйства не может не радовать. Меры, предпринятые в рамках программы импортозамещения показали свою эффективность, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Но рекордные результаты экспорта сельхозпродукции 2020 года, среди прочего, были обусловлены новой волной ослабления российской валюты, которая повысила конкурентоспособность отечественных производителей.

Способствовал росту экспорта также общемировой рост цен на продовольствие. Однако эти же факторы вызвали рост цен на внутреннем рынке, особенно чувствительный на фоне роста безработицы и снижения реальных доходов.

Очевидно, с учетом новых реалий, потребуется корректировка внешнеторговой политики с повышением экспортных, а по ряду пунктов, возможно, и снижением импортных пошлин.

Некоторые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Неплохой ресурс представляет собой стимулирование внутренней переработки сырья и экспорта готовой продукции», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекордным в современной истории, заявили в федеральном центре «Агроэкспорт».

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