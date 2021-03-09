Киев, , 14:06 — REGNUM В случае если саммит в «нормандском формате» будет постоянно откладываться, президент Украины Владимир Зеленский может отдельно встретиться с каждым лидером стран-участниц «нормандской четвёрки». Об этом он заявил 9 марта, выступая на форуме «Украина 30».

Он отметил, что встреча всех лидеров «нормандской четвёрки» готовится.

«Я от себя скажу, и я сказал это нашим западным партнёрам — не будет встречи в нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров «нормандской четвёрки»… я встречусь с каждым отдельно», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что постоянно откладывать проведение саммита не получится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что очень важно, чтобы США присоединились к переговорам в «нормандском формате».