Москва, , 14:00 — REGNUM Заявление главы Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренной регистрации российской вакцины «Спутник V» в Австрии с «русской рулеткой», является некорректным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Что касается вот этого досадного заявления, то оно как минимум с нашей точки зрения является некорректным. Мы знаем, что РФПИ уже выступило с определенными заявлениями на этот счет, предприняты определенные действия», — сказал Песков.

По его словам, имеющийся во всём мире спрос на вакцину «Спутник V» показывает «востребованность этого препарата» и его популярность.