Санкт-Петербург, 9 марта, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Петербургскую модель, до полусмерти избившую свою бабушку-профессора, отправили в СИЗО на два месяца. Девушка раскроила череп родственнице и пыталась представить случившееся как несчастный случай. Об этом 9 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты 2»

По версии следствия, ночью 7 марта нетрезвая 26-летняя модель Ирина Васильева поссорилась со своей 82-летней бабушкой. Конфликт произошел в квартире дома на проспекте Науки, 67, в Калининском районе Петербурга около трех часов ночи.

В ходе ссоры молодая женщина нанесла родственнице не менее одного удара ладонью правой руки по щеке бабушки с левой стороны и не менее одного удара кулаком правой руки в правый глаз жертвы. Таким образом здоровью пенсионерки причинили тяжкий вред.

После чего Ирина вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Последним она рассказала, что ее бабушка якобы сама упала и повредила глаз, однако во время допроса призналась, что избила женщину. После чего девушку задержали, а позже предъявили ей обвинение по ч.1 ст.111 УК РФ.

На суде по избранию меры пресечения обвиняемая пыталась избежать отправки под стражу.

«Васильева и защитник возражали, указав, что обвиняемая скрываться не намерена, имеет регистрацию, является гражданкой РФ, вину признала, работает, но не официально, просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении или домашний арест, — уточнили в ОПС. — Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая».

Отметим, согласно УК РФ, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ирина Васильева — модель, ее бабушка — профессор пульмонолог, доктор медицинских наук. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа, в тяжёлом состоянии. Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», внучка избила пенсионерку за то, что та не дала ей денег на выпивку.