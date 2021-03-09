Пермь, 9 марта 2021, 13:59 — REGNUM Пермская епархия запустила пилотный проект, в рамках которого пожертвования принимаются по QR-коду. Листовки с кодом можно увидеть в Петропавловском соборе, сообщает телеграм-канал IT-Пермь.
QR-код перенаправляет на страницу благотворительной акции «Ангел хранитель». Пожертвования посредством цифрового сервиса поступают на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, информирует ИА «Текст».
»Применяется ли похожая практика в других приходах, не могу сказать. По крайней мере, не слышал», — сказал настоятель прихода Петропавловского собора Сергий Кармашев.