Пермь, , 13:59 — REGNUM Пермская епархия запустила пилотный проект, в рамках которого пожертвования принимаются по QR-коду. Листовки с кодом можно увидеть в Петропавловском соборе, сообщает телеграм-канал IT-Пермь.

QR-код перенаправляет на страницу благотворительной акции «Ангел хранитель». Пожертвования посредством цифрового сервиса поступают на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, информирует ИА «Текст».

»Применяется ли похожая практика в других приходах, не могу сказать. По крайней мере, не слышал», — сказал настоятель прихода Петропавловского собора Сергий Кармашев.