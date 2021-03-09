Сеул, , 14:34 — REGNUM В 2020 году общие расходы жителей Южной Кореи на частное образование учащихся начальных, средних и старших школ составили 9,3 трлн вон (~$8,1 млрд), что на 11,8% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, частое образование получали 66,5% южнокорейских школьников, что на 7,9% меньше, чем годом ранее. Среднее количество часов, посвященных частному образованию, составило 5,3 часа в неделю, что на 1,2 часа меньше по сравнению с 2019 годом.

Среднемесячные расходы в стране на частное образование на одного учащегося составили в 289 тыс. вон (~$254)¸ что на 10,1% меньше, чем годом ранее. В частности, ежемесячные расходы для учащихся начальных школ сократились на 23,7%, средних школ — на 3,4%, а для учащихся старших школ, напротив, выросли на 5,9% .

По словам экспертов, пандемия коронавируса нанесла удар по доходам домохозяйств и задержала начало нового учебного года, сократив расходы на частное образование. Домохозяйства, средний ежемесячный доход которых превысил $7 тыс., тратили на частное образование $440 в месяц, в то время как семьи с доходом менее $1750 долларов — менее $85 в месяц.