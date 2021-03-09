Самара, , 14:02 — REGNUM Порядка 800 метров пути было повреждено в результате схода вагонов с рельсов на железнодорожной станции в Самарской области. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что на железнодорожной станции Правая Волга сошли с рельс четыре вагона груженых углем, в том числе один вагон опрокинулся. К счастью, пострадавших и погибших нет. По предварительной информации, было повреждено порядка 800 метров пути.

По данному факту была организована прокурорская проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вагоны с углем сошли с рельсов на станции в Самарской области вечером 8 марта.

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