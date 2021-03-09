Калуга, , 14:59 — REGNUM О необходимости повышения компетенции отраслевых заказчиков, обучение сотрудников органов власти и местного самоуправления процессному управлению, а также концентрирование ресурсов в центрах отраслевых компетенций, заявил заместитель калужского губернатора Дмитрий Разумовский на заседании рабочей группы «Городское хозяйство», которое состоялось в рамках рабочего совещания вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко «Кадры для будущего». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

«Сотрудников органов власти и местного самоуправления нужно учить, прежде всего, процессному управлению, умению детально разбираться в процедурах, упрощать и повышать эффективность каждого процесса. Тогда цифровизация станет простой, понятной и востребованной», — сказал Дмитрий Разумовский.

В мероприятии приняли участие члены правительства РФ, ректоры ведущих университетов страны, а также представители медиахолдингов, Сбербанка, Росатома. Отраслевые эксперты обсудили тему подготовки кадров для цифровой экономики.

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