Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM В Ленинградской области Масленицу будут отмечать на 36 официальных площадках. Об этом сообщила 9 марта заместитель главы областного комитета по культуре и туризму Ольга Голубева, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Голубева подчеркнула, что сжигание чучела будет частью масленичных гуляний, как и поедание «огромного количества блинов». Все 18 районов Ленобласти приглашают жителей отпраздновать завершение масленичной недели.

Так, в Волховском районе проведут конкурс на лучшее масленичное чучело, в зубровнике Токсовского района — уличные эстафеты на санях, лошадях и пони, в Отрадном ожидается метание метёлок, а в Тихвинском районе в парке Эрувиль-Сен-Клер установят масленичный столб, который смогут попробовать покорить все желающие.

В Подпорожском районе пройдет традиционный конкурс на лучший русский пирог, в Саблинских пещерах же готовят единственную «подземную» Масленицу на территории региона.

Праздник подготовили и в усадьбе Демидовых в Тайцах. Заместитель директора паркового агентства Ленобласти Галина Чернецкая сообщила, что он будет сопровождаться конкурсами, боями, выступлениями музыкантов и танцоров, а также различными интерактивами.

В связи с тем, что усадьба расположена далеко от железнодорожной станции и остановки автобуса, власти предусмотрели трансфер от центра Тайцев до дворцово-паркового ансамбля. Челнок будет ходить каждые полчаса в обе стороны.

Начальник отдела культурно-массовых мероприятий паркового агентства Ленобласти Анна Козлова напомнила, что Масленицу отмечают всю неделю с 8 по 14 марта, и каждый день в славянской культуре связан с теми или иными традициями.

«В воскресенье мы хотим с помощью нашей программы прожить все эти дни. Мы расскажем о традициях каждого дня, поиграем в народные игры, которые были присущи назначению каждого дня, покатаемся с горки, объедимся блинами, послушаем прекрасную музыку», — сказала она.