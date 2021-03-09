Москва, , 13:57 — REGNUM В Москве 19-летняя посетительница фитнес-клуба умерла после занятия в фитнес-клубе. Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, клуб расположен на западе столицы на проспекте Вернадского. Посетительница почувствовала боли в пояснице во время занятий. Сотрудники клуба оказали помощь и вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали разрыв аорты, травматический отрыв почки, шок и кровопотерю. Девушка скончалась утром в больнице. Следователи проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге владельца сети спортивных клубов Fitness House, крупного предпринимателя Алексея Фурсова привлекли к административной ответственности после отравления детей хлором в бассейне одного из клубов.

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