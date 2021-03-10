10 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Москва, , 12:00 — REGNUM Не спешите упрекать меня в сексизме — котов тоже не бывает много. Кто же они такие, эти самые лайкоёмкие герои многочисленных публикаций в бесконечных лентах разнообразных соцсетей?

Кошки / - Москва : Земля и фабрика, - 116 с © Национальная электронная детская библиотека

Обратимся к авторитетному источнику — Альфреду Брему.

Кошки / [обложка и 5 рис. худ. В. Ватагина]. — Москва: Земля и фабрика, [1917]. — 116 с. Кошки — хищные мелкопитающие, отличающиеся необыкновенно красивым и изящным строением тела. Тихая, бесшумная поступь кошки объясняется тем, что подошвы лап снабжены мягкими, иногда покрытыми волосами, подушечками. Органом осязания кошки являются усы; стоит только дотронуться до них, чтобы заставить ее отдернуть голову. Домашняя кошка не так свирепа, как ее дикая родственница, и питается всевозможной пищей, которую получает от человека.

Обратите внимание на забавную опечатку — кошки названы МЕЛКОпитающими. С Брема начал книгу Кошки / [обложка и 5 рис. худ. В. Ватагина]. — Москва: Земля и фабрика, [1917]. — 116 с.составитель серии «Лики звериные» Вл. Попов.

Кошки стали героями множества сказок, рассказов, стихов, научно-популярных изданий, которые сопровождаются еще более бесчисленным количеством рисунков.

Раз мы начали с официального представления, то сначала познакомим вас с тематическими диафильмами, которые раскроют разнообразный мир кошек во всей красе. О домашних кошках — документальный диафильм Кошачий вернисаж / автор Н. Непомнящий; фотографии А. Калашникова. — Москва: Диафильм, 1990. — 1 дф. (43 кд.)

Кошачий вернисаж / автор Н. Непомнящий; фотографии А. Калашникова.- Москва : Диафильм, 1990.- 1 дф. (43 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

У человека неопытного просто глаза разбегаются — сколько их разных, каждая по своему хороша. Но каким-то непостижимым образом хозяин выбирает свою кошку. Или наоборот? Ведь есть хорошая шутка: «Раз человек меня кормит, значит — я бог».

Кошачий вернисаж Итак, вы приняли решение делить вашу жизнь с кошкой? Это ответственный миг. Самое время вспомнить французского поэта Жана Кокто, чья кошка носила ошейник с надписью: «Кокто принадлежит мне»

О диких представителях семейства кошачьих — диафильм Игоря Акимушкина Это все — кошки / И. Акимушкин; худож. Н. Строганова. — Москва: Диафильм, 1983. — 1 дф. (33 кд.)

Это все — кошки / И. Акимушкин; худож. Н. Строганова.- Москва : Диафильм, 1983.- 1 дф. (33 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Пожалуй, самый известный сказочный кот — это Кот в сапогах. Сказку про него придумал Шарль Перро, а нам она известна в переводах. Например, Василия Жуковского. Заметьте, что в начала прошлого века очень вольно обращались с авторством — в издании Кот в сапогах / В. Жуковский; издание журнала «Малютка». — Москва: Издание И.Д. Сытина, 1903 Перро не упоминается вовсе, а Жуковский вроде как автор.

Кот в сапогах / В. Жуковский; издание журнала «Малютка».- Москва : Издание И.Д. Сытина, 1903 © Национальная электронная детская библиотека

С детства помню котенка Тюпу, которого нарисовал Евгений Чарушин. У него вообще животные здорово получались, но коты особенно. Вот кот Епифан, например.

Кот Епифан / Е. Чарушин; рисунки автора.- Mосква : Детгиз, 1948.- 14 с © Национальная электронная детская библиотека

А диафильм Почему Тюпа не ловит птиц / Е. Чарушин; худож. Н. Строганова. — Москва: Диафильм, 1976. — 1 дф. (32 кд.) по рассказу Чарушина нарисовала Надежда Строганова.

Почему Тюпа не ловит птиц / Е. Чарушин; худож. Н. Строганова.- Москва : Диафильм, 1976.- 1 дф. (32 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Очередная версия истоков вражды кошек и собак прекрасно изложена Самуилом Маршаком и проиллюстрирована Георгием Никольским в диафильме Кот-скорняк / С. Маршак; худож. Г. Никольский. — Москва: Диафильм, 1968. — 1 дф. (31 кд.)

Кот-скорняк / С. Маршак; худож. Г. Никольский.- Москва : Диафильм, 1968.- 1 дф. (31 кд.) © Национальная электронная детская библиотека Кот-скорняк / С. Маршак; худож. Г. Никольский.- Москва : Диафильм, 1968.- 1 дф. (31 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Еще несколько сказок и рассказов про котов, с которыми вы вряд ли сталкивались:

Сто котов / [автор текста Владимир Батыр; обл. и ил. В. Игнатьева]. — Казань: Татарское книжное издательство, 1959. — [15] с.

Сто котов / - Казань : Татарское книжное издательство, 1959.- с © Национальная электронная детская библиотека

Котенок, который вздумал летать / Лин Цзе. — Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1958. — 15 с.

Котенок, который вздумал летать / Лин Цзе.- Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1958.- 15 с © Национальная электронная детская библиотека

Кот-колоброд и крысы / Евг. Иванов; рис. В. Замирайло. — Москва: Гос. изд-во, 1928. — 21 с.

Кот-колоброд и крысы / Евг.Иванов; рис. В. Замирайло.- Москва : Гос.изд-во, 1928.- 21 с © Национальная электронная детская библиотека

О молочке, овсяной каше и сером котишке Мурке / Д. Мамин-Сибиряк; обложка и рисунки Е. Кругликовой. — Москва-Ленинград: Государственное издательство, 1929. — 16 с.

О молочке,овсяной каше и сером котишке Мурке / Д. Мамин-Сибиряк; обложка и рисунки Е. Кругликовой.- Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1929.- 16 с © Национальная электронная детская библиотека

В завершении кошачьего выпуска — вполне жизненная ситуация, которая подстерегает каждого счастливого хозяина. Если вдруг вы зазеваетесь и дело примет оборот, описанный в диафильме Пропажа / Е. Серова; худож. А. Зегер. — Москва: Диафильм, 1958. — 1 дф. (30 кд.),

Пропажа / Е. Серова; худож. А. Зегер.- Москва : Диафильм, 1958.- 1 дф. (30 кд.) © Национальная электронная детская библиотека Пропажа / Е. Серова; худож. А. Зегер.- Москва : Диафильм, 1958.- 1 дф. (30 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Зазевался я немножко —Не закрыл входную дверь,И у нас пропала кошка …Где искать ее теперь?

то сразу проверяйте под одеялами, сэкономите кучу времени и нервов.

Как поссорились две кошки © Национальная электронная детская библиотека Кот-самсон © Национальная электронная детская библиотека

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