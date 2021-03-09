Париж, , 13:56 — REGNUM Депутат Национального собрания Франции от партии «Вперёд, Республика!» Лоик Домбреваль предлагает в письме министру здравоохранения Оливье Верану привлечь ветеринаров для ускорения вакцинации населения. Об этом 8 марта сообщает Ouest-France.

Депутат нижней палаты парламента от департамента Приморские Альпы Лоик Домбреваль, сам имеющий ветеринарное образование и несколько лет стажа работы ветеринаром, заявил, что ветеринары «проводят вакцинацию ежедневно … если бы мы столкнулись с нехваткой специалистов для вакцинации, использование добровольцев-ветеринаров из резерва здравоохранения позволило бы удовлетворить желание правительства ускорить кампанию вакцинации».

Лоик Домбреваль «По состоянию на март 2020 года ветеринары и специалисты по охране здоровья животных, стали 4637 добровольцами в региональные агентства здравоохранения, чтобы быть частью медицинского резерва».

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции появилась возможность пройти вакцинацию у своего лечащего врача.

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