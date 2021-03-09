Берлин, , 13:56 — REGNUM Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв покинет свой пост после чемпионата Европы. Об этом 9 марта сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.

Отмечается, что контракт Лёва действует до чемпионата мира 2022 года. Однако он сам попросил сократить срок соглашения, и ему пошли навстречу.

Лёв с 2006 года является главным тренером сборной Германии. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2014 году и выиграла Кубок конфедераций в 2017-м.

Кроме того, Лёв привёл сборную Германии к бронзовым медалям чемпионата мира (2010), серебряным (2008) и дважды бронзовым (2012, 2016) наградам чемпионата Европы.