Москва, , 13:56 — REGNUM Информация американских СМИ о подготовке кибератак на Россию со стороны американских хакеров вызывает тревогу в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность, и, более того, анонсирует возможность таких кибератак», — сказал Песков.

По его словам, такой шаг будет ни чем иным, как международной киберпреступностью и допущение того факта, что США могут быть причастны к этой киберпреступности, являются поводом для обеспокоенности со стороны России.

Песков также напомнил, что Россия никогда не имела и не имеет отношения к кибератакам и киберпреступности.