Минск, , 13:56 — REGNUM Оппозиция в Белоруссии просила посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева провести встречу с ее представителями, однако он отказался от таковой, так как российские дипломаты не ведут переговоры с силами, нацеленными «на подрыв государства». Об этом посол России в Белоруссии рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь», — сказал Мезенцев.

Также российский посол отметил, что ему непонятна суть координационного совета (КС) белорусской оппозиции и его организационная форма.

«Он один или их, может быть, пять, или двадцать — это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не обличенные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми», — пояснил он.

При этом Мезенцев подчеркнул, что в настоящее время не стоит определять мотивацию таких поступков, однако, по его мнению, КС является одним из таких же общественных объединений, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков и т.п.

«Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что одним из важных сплачивающих факторов для Союзного государства России и Белоруссии может стать создание его символики.