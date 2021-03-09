Махачкала, , 13:53 — REGNUM Слова депутата Народного собрания Дагестана Марата Асланова о тотальной коррупции в республике проверят. Его уже вызывали в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где депутата ожидала встреча с земляками — двумя прикомандированными сотрудниками из УЭБиПК МВД Дагестана.

Об этом экс-депутат рассказал в своем видеообращении, опубликованном 5 марта, пишет «Черновик».

Напомним, в ходе 55-й сессии парламента Дагестана депутат от КПРФ Марат Асланов обвинил своих коллег в коррупции и сложил с себя полномочия. Многие его коллеги осудили парламентария, а сразу же после этого инцидента Асланов сообщил, что ему стали поступать угрозы, в частности от человека, назвавшегося сыном спикера парламента Хизри Шихсаидова.

С просьбой проверить изложенные в заявлении депутата обвинения в коррупции обратился к правоохранительным органам первый заместитель спикера парламента Саидахмед Ахмедов, утверждает телеграм-канал «Спросите у Расула».

Как сообщали дагестанские СМИ, сам депутат Марат Асланов якобы проживает в Санкт-Петербурге, что и послужило причиной его «политического демарша», так как ему не всегда было удобно общаться с избирателями и бывать на заседаниях парламента.

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