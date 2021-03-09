Саратов, , 14:13 — REGNUM На Театральной площади в Саратове с 8 по 14 марта организована ярмарка мёда и продукции пчеловодства. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Время работы ярмарки в период масленичной недели установили с 8:00 до 20:00 (местное время) ежедневно. Для жителей и гостей областного центра предлагается мёд 7−8 наименований (гречишный, подсолнечный, весенний, цветочный и т.д.), а также сотовый мёд, пыльца, прополис, сухие пчелы и другие продукты пчеловодства.

ИА REGNUM напоминает, с 9 марта по 12 марта в Госдуме на радость депутатам и сотрудникам аппарата будет работать буфет «Масленица». Предлагается два вида блинов: блин тонкий (150 гр) по 75 рублей и блин заварной (100 гр) по 50 рублей. К блинчикам предлагаются разнообразные добавки: икра красная (15 гр) по 85 рублей, семга слабосоленая (25 гр) также 85 рублей, сельдь традиционная (25 гр) — 25 рублей, сметана (20 гр) — 10 рублей.

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