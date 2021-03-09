Минск, 9 марта 2021, 13:53 — REGNUM В настоящее время власти в Белоруссии сменили риторику и готовы «слышать людей». Об этом 9 марта заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
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Дипломат также считает, что руководство страны сделает в этом направлении «ещё более масштабные и глубокие шаги».
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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Белоруссии обострилась после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа 2020 года. Несогласные с победой бессменного главы государства Александра Лукашенко граждане страны устроили массовые митинги и беспорядке в Белоруссии.
Ещё до выборов белорусский лидер предложил внести изменения в основной закон страны. Проект новой конституции предполагается вынести на рассмотрение граждан на референдум.