Минск, , 13:53 — REGNUM В настоящее время власти в Белоруссии сменили риторику и готовы «слышать людей». Об этом 9 марта заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Читайте также: Лавров: РФ выступает за диалог Минска с общественно-политическими силами

«Мы видим сегодня изменение риторики, готовность белорусской власти слышать людей», — подчеркнул он в интервью РБК.

Дипломат также считает, что руководство страны сделает в этом направлении «ещё более масштабные и глубокие шаги».

«Тем более, что этого требует общество, этого требует внешняя обстановка», — подчеркнул Мезенцев.

Ранее по теме: Россия не против любого диалога Белоруссии в общении с народом — Лавров

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Белоруссии обострилась после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа 2020 года. Несогласные с победой бессменного главы государства Александра Лукашенко граждане страны устроили массовые митинги и беспорядке в Белоруссии.

Ещё до выборов белорусский лидер предложил внести изменения в основной закон страны. Проект новой конституции предполагается вынести на рассмотрение граждан на референдум.