Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал соцсеть «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за неудаление публикации с призывами участвовать в незаконных акциях. Об этом 9 марта сообщили объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, 22 января Роскомнадзор направил руководству соцсети уведомление о необходимости удаления информации, которая содержала призывы участвовать в несанкционированных акциях.

Однако в течение суток после получения уведомления информация не была удалена. В итоге суд принял решение оштрафовать «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google были составлены 12 протоколов об административном нарушении из-за того, что они не удалили материалы, призывающие детей участвовать в незаконных акциях. Об этом 9 марта сообщили в мировом суде Москвы, куда поступили протоколы.

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