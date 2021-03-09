Москва, , 13:51 — REGNUM Планы проведения мирной конференции по Афганистану в Москве 18 марта остаются в силе, об этом сообщили 9 марта в МИД России ТАСС.

«Планируется», — подтвердили в ведомстве, отвечая на вопрос о предстоящей конференции.

Президент Афганистана Ашраф Гани и председатель Высшего совета по национальному примирению (ВСНП) Афганистана Абдулла Абдулла приглашены 18 марта на мирную конференцию в Москву, сообщил 9 марта официальный представитель ВСНП Фрейдун Хвазун. Он добавил, что приглашения на мероприятие получили представители других государств, а также движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Лавров: Россия выступает за независимый и нейтральный Афганистан