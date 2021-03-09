Москва, , 13:51 — REGNUM Впервые в новейшей истории Россия в 2020 году заработала на поставках продовольствия за рубеж больше, чем потратила на его ввоз, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Импорт продовольственных товаров и сельхозсырья в 2020 году составил около $29,7 млрд или на $1 млрд меньше, чем экспорт.

Агроэкспорт поддержал торговый баланс в период низких цен на нефть, газ и нефтепродукты. Сказалось импортозамещение и слабый рубль.

От западных санкций есть не только минусы, но и плюсы. Российское продовольствие в прошлом году покупали 150 стран.

На фоне пандемии COVID-19 многие страны нарастили закупки продукции АПК, создавая значительные запасы.

Крупнейшим импортером остается Китай, на долю которого приходится 13% всех поставок, на втором месте — Турция с 10%, на третьем — Казахстан почти с 7%.

При этом рост экспорта и положительная конъюнктура внешних рынков, естественно, привели к росту цен на продовольствие внутри страны.

На этом, конечно, сельхозпроизводители также смогли заработать. 30 лет назад в момент краха СССР и пустых прилавков никто бы в такую новость никогда не поверил. Это важное достижение российских рыночных реформ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Россия поставила за рубеж рекордные объёмы сельскохозяйственной продукции.

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