Чебоксары, , 13:49 — REGNUM В столице Чувашии в центре внимания в очередной раз оказалась скульптура Маленький принц, которая находится в центре города — на Арбате. Изваяние примечательно тем, что за 2,5 года «принц» семь раз оставался без розы, но воры так и не были найдены. Накануне 8 марта в соцсетях стала распространяться информация о том, что украли и восьмую розу. Но вскоре роза нашлась у чиновников: выяснилось, что её до сих пор не установили, а виноватыми оказались журналисты, потому что они «не так всё поняли», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Февраль 2021 года, Чебоксары. Розу поместили в клетку ИА REGNUM

Скульптура Маленького принца с розой появилась на Арбате осенью 2018 года. Самой примечательной оказалась роза, которую за это время воровали семь раз, при этом ни один из похитителей до сих пор не установлен. В феврале 2021 года разгорелся скандал из-за того, что розу поместили в клетку — с учётом предшествовавших этому протестных мероприятий данный шаг был воспринят как вызов чиновников обществу.

Выяснилось также, что мэр Чебоксар Алексей Ладыков о «розе в клетке» узнал из соцсетей, хотя скульптура находится недалеко от городской администрации. В ходе разбирательств виновником сделали скульптора, который нашёл столь своеобразный способ борьбы с вандализмом. Розу вместе с клеткой убрали, установили на Арбате видеонаблюдение и 6 марта заявили о том, что изготовлена восьмая роза. Для наглядности в «Инстаграме» администрации Чебоксар была опубликована скульптура Маленького принца с розой.

Пост в «Инстаграмме» на официальной странице мэрии Чебоксар Instagram.com

8 марта в соцсетях стала расползаться информация о том, что у Маленького принца опять похитили розу. Посыпался шквал комментариев: одни уверены, что городской романтик решил сделать оригинальный подарок возлюбленной или собирает для неё «целый букет», другим было просто стыдно за вандализм, третьи предлагали усилить меры безопасности, а некоторые предположили, что из этого можно сделать городскую легенду.

«Раз воруют — значит, востребовано», — рассуждает Сергей Э., поддержав предложение об организации продажи металлических роз от «Маленького принца».

«Бюджеты кто-то «пилит»! Один заказывает, другой «тащит», — полагает Андрей Ч.

Пользователь Александр С. полагает, что это «идеальный подарок на 8ое марта», с иронией отметив, что теперь остаётся ждать «селфи с розой в «Инстаграме».

"Можно водить туристов как на местную достопримечательность: памятник, где роза не может простоять и пару недель! Можно и мистику чуть-чуть подключить — типа аномальное место и злые духи не хотят, чтобы она тут стояла. Туристы толпами повалят», — пишет Roman_Abramovich.

«Маленькому принцу на Чебоксарском Арбате сделали восьмую по счету розу. Чётное количество как-то не хорошо. Девятую надо приделать», — пишет Романт.

Февраль 2021 года, Чебоксары. Розу поместили в клетку ИА REGNUM

Другие предложили заменить металлическую розу живыми цветами, чтобы затем молодые пары меняли их на свежие.

Были высказаны и предложения для предотвращения кражи розы — в частности, установку антивандальной розы, помещение её в непробиваемое стекло и как вариант при безвыходности — установку почётного караула.

«Поставьте чёрную умершую розу как знак того, что Принц вернулся к ней, но она погибла», — предлагает Надежда Л.

Однако 9 марта выяснилось, что во всём виноваты журналисты, которые не так интерпретировали сообщение чиновников от 6 марта, поверив фотографии с розой.

«Розу изготовили — это факт, но установить ее еще не успели. Так что тревога оказалась ложной. Ее поставят на этой неделе», — написали в «Инстаграме» администрации Чебоксар.