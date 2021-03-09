Оренбург, , 13:48 — REGNUM В Оренбургской области в преддверии Международного женского праздника пришлось уничтожить 2 тыс. импортных саженцев роз. Причиной стали нарушение фитосанитарного законодательства, сообщает Управление Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, граждане Киргизии пытались привезти в Россию транзитом через Оренбуржье саженцы без документов о качестве и безопасности растений. Согласно результатам лабораторной экспертизы, растения оказались заражёнными опасным сорняком — повиликой.

Стоит отметить, растение-паразит быстро размножается семенами и вегетативными частями и способна до 100% урожая сельхозкультур. Жизнеспособность семян сохраняется в почве в течение 20 лет.

Все саженцы уничтожены. Зараженные растения сожгли в спецпечи на территории Соль-Илецка.

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