Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Американский автопроизводитель GMC (входит в компанию General Motors) планирует официально представить электрический вседорожник Hummer EV нового поколения 3 апреля 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

Собран новый вседорожник на базе пикапа. Внешне модель выделяется двухобъёмным кузовом универсального типа. Официального названия у автомобиля пока нет. В компании его обозначают просто — Hummer EV SUV.

На данный момент известно, что пикап будет иметь три ряда кресел и съёмную крышу. В качестве силовых агрегатов у машины будут электромоторы общей производительностью 800 либо 1100 л. с.

Электрокар уже доступен для заказа, однако у покупателей он окажется не ранее осени 2021 года.

Ранее в General Motors заявили, что полное перевооружение заводов компании под выпуск электрокаров завершится к 2035 году.

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