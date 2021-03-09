Киев, 9 марта 2021, 13:51 — REGNUM Население Украины смотрит российское телевидение, несмотря на запреты. Об этом заявил министр культуры УкраиныАлександр Ткаченко 9 марта, выступая на форуме «Украина 30».
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны работают над тем, чтобы отключенные от эфира оппозиционные телеканалы Zik, NewsOne и 112.ua были заблокированы и в интернете. Контроль над данными телеканалами приписывается Виктору Медведчуку.
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