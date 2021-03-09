Киев, , 13:51 — REGNUM Население Украины смотрит российское телевидение, несмотря на запреты. Об этом заявил министр культуры УкраиныАлександр Ткаченко 9 марта, выступая на форуме «Украина 30».

«Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука (председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — ИА REGNUM), украинцы активно смотрят, не только через соцсети, российское телевидение. Доступ к нему достаточно значительный», — сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны работают над тем, чтобы отключенные от эфира оппозиционные телеканалы Zik, NewsOne и 112.ua были заблокированы и в интернете. Контроль над данными телеканалами приписывается Виктору Медведчуку.

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