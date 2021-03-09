Джакарта, , 13:45 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 6389 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 9 марта 2021 года в Индонезии выявили 1 392 945 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус смогли 7496 пациентов. Таким образом, количество выздоравливающих пациентов составляет 1 210 877 человек.

Однако количество пациентов, умерших от COVID-19 в Индонезии продолжает расти. В период с 8 по 9 марта в стране скончались 210 человек. Всего эпидемия унесла жизни 37 757 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская ассоциация врачей нацелена на снижение уровня смертности среди медиков.

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