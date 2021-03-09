Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Пока не будет заключено соответствующее соглашение с США, российский военный потенциал в космосе надо наращивать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 марта, комментируя высказывания командующего космическими силами США генерала Джона Реймонда.

Как сообщалось ранее, Реймонд заявил, что возможности, которые есть у России и Китая в космическом пространстве, «вызывают беспокойство» в Вашингтоне.

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« Для того чтобы возможности России и Китая в космосе не столь сильно беспокоили США, нужна, как минимум, хотя бы немного менее враждебная политика Вашингтона по отношению к обеим странам. Впрочем, полагаться на последовательность в американской политике можно только в одном случае: если это враждебная России политика. Любые проявления здравомыслия с их стороны, как показывает история, кратковременны.

Руководство России также, как известно, обеспокоено ставкой США на милитаризацию космоса.