Без наращивания военного потенциала в космосе договора с США не будет
Вашингтон, 9 марта, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Пока не будет заключено соответствующее соглашение с США, российский военный потенциал в космосе надо наращивать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 марта, комментируя высказываниякомандующего космическими силами США генерала Джона Реймонда.
Иван Шилов ИА REGNUM
Космос
Как сообщалось ранее, Реймонд заявил, что возможности, которыеестьу России и Китая в космическом пространстве, «вызываютбеспокойство» в Вашингтоне.
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«Для того чтобы возможности России и Китая в космосе не столь сильно беспокоили США, нужна как минимум хотя бы немного менее враждебная политика Вашингтона по отношению к обеим странам. Впрочем, полагаться на последовательность в американской политике можно только в одном случае: если это враждебная России политика. Любые проявления здравомыслия с их стороны, как показывает история, кратковременны.
Руководство России также, как известно, обеспокоено ставкой США на милитаризацию космоса.
Единственным действенным путём снятия имеющихся взаимных озабоченностей по поводу оружия в космосе является осуществление предложения президента России о проведении переговоров с целью заключения соответствующего соглашения. Пока оно не будет заключено, наш военный потенциал в космосе надо наращивать. Не будем наращивать, на соглашение американцы не пойдут«, — отметил Михаил Демурин.