Вашингтон, 9 марта, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Пока не будет заключено соответствующее соглашение с США, российский военный потенциал в космосе надо наращивать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 марта, комментируя высказываниякомандующего космическими силами США генерала Джона Реймонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Как сообщалось ранее, Реймонд заявил, что возможности, которыеестьу России и Китая в космическом пространстве, «вызываютбеспокойство» в Вашингтоне.

Читайте также: Возможности России и Китая в космосе тревожат США

« Для того чтобы возможности России и Китая в космосе не столь сильно беспокоили США, нужна как минимум хотя бы немного менее враждебная политика Вашингтона по отношению к обеим странам. Впрочем, полагаться на последовательность в американской политике можно только в одном случае: если это враждебная России политика. Любые проявления здравомыслия с их стороны, как показывает история, кратковременны.

Руководство России также, как известно, обеспокоено ставкой США на милитаризацию космоса.