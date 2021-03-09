Москва, , 13:42 — REGNUM В Кремле не слышали о просьбах в лечении от COVID-19 со стороны президента Сирии Башара Асада и его супруги, которые заразились коронавирусом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт в деле лечения ковида, и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит. Но пока, еще раз повторяю, мне не известно, чтобы кто-то обращался», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не знают, как идёт лечение президента Сирии и его супруги от COVID-19, как не знают и о том, что были какие-то обращения с просьбой оказать какую-либо медицинскую помощь.

Песков пожелал Асаду и его супруге перенести болезнь в лёгкой форме и приобрести иммунитет.