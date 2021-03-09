Париж, , 13:42 — REGNUM Мировой ВВП может вырасти на 5,6% в 2021 году и на 4% в 2022 году. Об этом говорится в предварительном докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о перспективах экономики стран Группы двадцати и других государств мира.

Авторы опубликованного доклада «Укрепление восстановления: потребность в ускорении» отмечают, что в декабре прогнозировали рост ВВП в 2021 году на 4,2%, а в 2022 году — на 3,7%. Ожидается, хотя и не во всех странах, превышение мирового ВВП над допандемическим уровнем к середине текущего года.

В докладе говорится также, что постепенное внедрение вакцин против COVID-19 привело к заметному улучшению глобальных экономических перспектив. Ещё один фактор улучшения — меры дополнительной поддержки экономики в ряде стран.

Эксперты указали на то, что экономика стала лучше выдерживать нагрузку мер, связанных с противодействием пандемии. Вместе с тем во многих странах объём производства и доходы до конца 2022 года останутся ниже уровня, который ожидался до пандемии.